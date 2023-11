La semaglutida redujo los eventos cardiovasculares en un 20%, según estudio

Los resultados del ensayo “SELECT – Semagluttide and Cardiovascular Outcomes in Patients with Overweight or Obesity Who Do Not Have Diabetes” se han presentado durante una sesión científica de última hora en las Sesiones Científicas 2023 de la Asociación Americana del Corazón y se han publicado simultáneamente en el New England Journal of Medicine.

En el ensayo, para los pacientes con enfermedad cardiovascular preexistente y sobrepeso u obesidad, pero sin diabetes, las inyecciones semanales de semaglutida en una dosis de 2,4 miligramos fueron superiores al placebo en la reducción del riesgo de muerte por causas cardiovasculares, ataque cardíaco no fatal o accidente cerebrovascular no fatal durante un seguimiento promedio de 40 meses. Lea: ¿Qué es la semaglutida?, la ‘revolucionaria’ inyección para bajar de peso