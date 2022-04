Creo que el crecimiento es porque hemos comenzado a entender que la medicina estética y la cirugía no son lo mismo. La primera son procedimientos mínimamente invasivos con los que se obtienen resultados muy rápidos.

Entre lo más demandado, se encuentran las mamoplastias de aumento y las liposucciones en cirugía, y las inyecciones de bótox y ácido hialurónico dentro de las intervenciones no invasivas.

En los últimos años, las tendencias ‘beauty’ no han parado de crecer, especialmente entre el público más joven. Desde el relleno de labios hasta la rinomodelación cada vez más mujeres deciden realizarse intervenciones estéticas para cambiar su apariencia.

La piel es el mayor órgano de nuestro cuerpo. Pesa unos cinco kilos y tiene una superficie de unos dos metros cuadrados, por tanto, no es solo una capa externa, es todo un órgano lleno de vida y en continua regeneración.

Ese equilibrio es el conocimiento como trato de aportar en en el libro y seguir divulgando en redes sociales para que la gente siga a perfiles más técnicos y no se deje llevar por las “influencers” que vienen de hacerse cuarenta retoques en un acuerdo con una clínica estética.

Ana Molina es dermatóloga y divulgadora científica. // Foto: EFE

¿Hay riesgos para las uñas?

Las manicuras si se hacen correctamente, no hay problema. Lo peor de las manicuras es empujar la cutícula o quitar la cutícula que es una salvajada para la uña porque dañamos la matriz ungueal.

Las luces ultravioleta para el secado sí que son dañinas, pero ahora la mayoría de centros usan ya luces LED.

Aunque esto pasa en una manicura temporal, si es semipermanente o permanente, yo mínimo esperaría a los 18 años porque antes la piel es más inmadura.

¿Existe algún método más seguro para la depilación?

Habría que diferenciar entre las no permanentes y las permanentes. En las no permanentes, la mejor sería la cuchilla o la depilación con hilo para arrancar el pelo de raíz y que no se lleva por delante toda la piel como la cera, ya que es súper agresiva para la piel. Lea: ¿Qué sirve para los labios resecos?

Dentro de las permanentes, la depilación láser es lo mejor para la piel comparado con una electrodepiladora. Bien hecho es una gloria bendita porque consigue depilar de forma permanente y con muy pocos riesgos.

¿Qué ocurre si nos dejamos de depilar el vello corporal?

No hay problema en no depilarse, ya que es un problema solo social. Quizás lo único es que haya un poco más de probabilidad de que haya más olor porque favorece el crecimiento de la humedad y de bacterias, por lo que hay un olor corporal diferente o más intenso.

Esa gran frase que se oye mucho de “yo me depilo por higiene” no es así porque lo más higiénico es tener el pelo porque nos protege.