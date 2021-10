Me pregunto si tú, que estás leyendo esta página, eres hombre o mujer, pero, de inmediato, me respondo que no importa cuál sea tu género: el cáncer de seno te incumbe. Si eres mujer y tienes más de 20 años, obviamente, necesitas estar atenta y hacerle el autoexamen de mama mensualmente: estamos ante el tipo de cáncer más común a nivel global, con más de 2,2 millones de casos nuevos diagnosticados y 685.000 muertes en el mundo solo en 2020, según la Organización Mundial de la Salud. Y si eres hombre, bueno, ya habrás escuchado que también podrías padecerlo, aunque es mucho más probable que le pase a tu mamá, a tu hermana, a tu hija, a tu abuela, a tu prima, a tu amiga, a tu esposa o novia. Te puede interesar: En el cáncer de seno, la clave es la prevención

Hoy (19.10.2021) se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Seno y sí, definitivamente, te incumbe.

¿Qué es?

El cáncer de seno es una enfermedad causada por un crecimiento desmedido de las células del seno, normalmente forman un tumor que puede ser palpado como una masa o bulto y se puede detectar con una radiografía. Es muy común en mujeres, pero los hombres también lo pueden padecer.