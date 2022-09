La pandemia del COVID-19 terminará, pero el virus no dejará de existir

Joe Biden.

La pandemia podría terminar, pero el virus se mantiene

“Es difícil definir a qué se refieren con el fin de la pandemia”, dijo a DW Javier Jaimes, investigador senior del programa de Medicina Molecular de la Universidad de Massachusetts (EE. UU.). “Si nos referimos a que el virus deja de circular, la respuesta es no. El virus sigue ahí y cada vez vemos más variantes. Si hablamos de enfermedades, vemos que el efecto de las vacunas ha disminuido los casos clínicos graves y la mortalidad”, agregó.

Arturo Pareja, director del Centro de Investigación de Virología de la Universidad de San Martín de Porres de Perú, afirmó a DW que concuerda con la visión de la OMS: “La tasa de mortalidad ya es bajísima. Eso explica que, tal y como lo afirma la OMS, estamos muy cerca del fin de la pandemia del COVID-19. Pero eso no significa que desaparezca la infección, sino que simplemente termina el aspecto de pandemia”.

¿Podría una mutación volverse aún más peligrosa?

Entonces, el virus no desaparecerá, pero lo cierto es que se volvió relativamente más débil. No obstante, y a pesar de que lo ven poco probable, los expertos no descartan que una futura variante pueda ser más peligrosa: “Es poco probable que emerja una variante lo suficientemente mutada que pueda, no solo sobrepasar la inmunidad de las vacunas, sino que también generar enfermedades graves y que nos lleve a una situación como la que vivimos en los últimos dos años”, aseguró Jaimes. Sin embargo, advierte, es “una situación que no podemos ni predecir ni descartar”.

El doctor Pareja concuerda: “Hay una posibilidad de que el virus se vuelva más agresivo, pero para eso debemos estar prevenidos, sabiendo sobre su comportamiento y su interacción con su huésped, en este caso, los seres humanos”.