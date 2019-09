La osteoporosis elevará costos por fracturas

El costo por fracturas derivadas de la osteoporosis en América Latina se elevará a 6.200 millones de dólares en los próximos cinco años, por lo que es necesario diagnosticar este padecimiento a tiempo. “Lamentablemente es una epidemia silenciosa porque no hay dolor, quienes la padecen solo se dan cuenta cuando ocurre la primera fractura”, dijo el doctor Máx Saráchaga, director médico de la firma de biotecnología Amgen México.

El experto advirtió que el impacto que tiene este padecimiento es alto no solo a nivel económico, sino también en la calidad de vida de los pacientes “ya que la gente puede vivir muy mal debido a que la enfermedad puede producir discapacidad”, aseguró.La osteoporosis se caracteriza por la disminución de la masa ósea que deteriora el hueso y lleva a la pérdida de tejido óseo lo que deriva en un aumento de la fragilidad de los huesos y el inminente riesgo de fracturas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), este padecimiento afecta a una de cada tres mujeres y a uno de cada cinco varones mayores de 50 años. De acuerdo con una investigación publicada en The Journal of Medical Economics, en Brasil, México, Colombia y Argentina se espera que la carga económica aumente más de mil millones de dólares anuales durante los próximos siete años. Además, se prevé que ocurran 4,5 millones de fracturas en total en dichos países también en 2050.