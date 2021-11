La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido este domingo de que aún se desconoce si la nueva variante ómicron recientemente descubierta es más contagiosa o grave que las variantes conocidas hasta ahora.

Los expertos de la OMS, sudafricanos y de otros países están trabajando ya para “comprender mejor las características de la ómicron”, pero “hasta este momento, no está claro si es más contagioso en comparación con otras variantes, como la delta”, ha apuntado la OMS en un comunicado.

“El número de personas que dan positivo ha subido en zonas de Sudáfrica afectadas por esta variante, pero hay estudios epidemiológicos en marcha para saber si es debido a la ómicron o a otros factores”, ha explicado el Grupo de Asesoramiento Técnico sobre Evolución de Virus de la OMS. (Lea: Descubrimiento: COVID-19 puede reducir el dolor en pacientes con cáncer).

El organismo ha subrayado en ese mismo sentido que no está claro que la variante ómicron cause una enfermedad más grave que otras variantes. “Los datos preliminares apuntan a una mayor tasa de hospitalización en Sudáfrica, pero puede ser debido al mayor número de contagios y no consecuencia de una infección concreta con ómicron”, han señalado.

Tampoco parece haber indicaciones de que la variante ómicron provoque síntomas diferentes a los ya conocidos de la COVID-19. Sin embargo, el organismo de la OMS sí reconoce que hay datos que apuntan a una mayor tasa de contagios entre personas que habían superado previamente la enfermedad.

Los contagios de los que se ha informado corresponden a individuos más jóvenes que tienden a sufrir síntomas más leves, “pero para comprender el nivel de gravedad de la variante ómicron llevará varios días e incluso semanas”.