El 2020 ha sido un año desafiante a causa del nuevo COVID-19, en especial con relación a las interacciones sociales, que se han visto limitadas. Debido a que se aproxima Navidad y las festividades decembrinas –fechas en las que incluso se viaja para celebrar en compañía de familiares–, los colombianos se preguntan cómo celebrar Navidad este año, mientras se cuida de los seres queridos. En términos generales, es necesario reunirse en grupos pequeños y, para hacer seguras estas reuniones, se debe guardar dos metros de distancia, utilizar tapabocas y lavarse las manos regularmente.

Para ahondar en las recomendaciones de seguridad en estas festividades, la doctora Martha Beltrán, jefe de operaciones médicas y pediatra de la Clínica del Country y Clínica La Colina, enfatiza en que, para empezar, “cualquier persona que tenga síntomas de una enfermedad infecciosa no debe salir de casa y menos compartir en una renunión con otras personas”. Asimismo, se debe considerar:

- Siempre, al llegar a la casa, retirar la ropa y aplicar un poco de alcohol en spray sobre ellas y dejar los zapatos fuera de la casa o en una zona especial donde se puedan ventilar.

- Las reuniones deben hacerse en la casa más grande y ventilada de la familia. El tamaño ideal es una en la que sea posible estar a dos metros de las personas que no conviven en la misma casa.

- Se debe utilizar tapabocas siempre que se comparta en espacios con personas que no viven en la misma casa.

- Hay que lavarse las manos al llegar a la casa, antes de cenar, al tocar superficies compartidas y cada dos horas.

Igualmente, es importante recordar que el distanciamiento físico no implica distanciamiento social. Por eso, la Dra. Beltrán propone alternativas para celebrar, pues “unos pocos pueden compartir presencialmente y unos muchos simultáneamente de forma virtual”. De esta manera, por ejemplo, se puede coordinar que en cada casa se abran los regalos al tiempo, así como celebrar la novena, cada familia desde su casa. También, se pueden inventar códigos que reemplacen los besos y abrazos y lograr que los miembros de la familia se escuchen, vean y sientan como si estuvieran juntos, especialmente, los abuelos con los nietos.

Viajes de fin de año con seguridad

Con respecto a los viajes, antes de hacerlo asegúrese de que las personas a las que va a visitar no han sido diagnosticadas ni han tenido contacto con alguien COVID-19 positivo en los últimos 14 días; que el medio de transporte a utilizar le permite mantener la distacia de dos metros con las personas que no viven con usted o tiene filtros adecuados como en los aviones, así como que en el lugar de destino los casos positivos no han incrementado y hay disponibilidad hospitalaria.

En este sentido, la doctra Beltrán señala que la pandemia “nos obliga, de aquí en adelante, donde nos encontremos, a mantener las recomendaciones y los cuidados para la protección personal y de los demás”, por eso, el uso de tapabocas es indispensable, si es desechable, debe cambiarse después de 6 horas de uso. Asegure que los tapabocas no desechables tengan las especificaciones adecuadas que no solo lo protejan a usted, sino también a los demás.

Algunas de las sugerencias de la doctora con respecto a los viajes son:

- Evite pasar tiempo en espacios cerrados, aproveche los espacios abiertos para caminar y explorar.

- Usualmente, las piscinas son espacios que se comparten con muchas personas. Evite las aglomeraciones y haga uso de ellas cuando vea que tienen poca ocupación.

- Aunque esté de vacaciones, no olvide lavarse las manos constantemente, mantener la distancia, especialmente de personas que no viven con usted, y utilizar el tapabocas.