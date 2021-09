Hace unos días fui a consulta con mi doctora del control prenatal. Estábamos hablando de algunos mitos que persisten en cuanto a la nutrición infantil. Ella me contó la siguiente historia:

“Durante mi año de rural en un pueblo del sur de Bolívar, encontré el caso de un niño obeso, de esos que provoca agarrarle los cachetitos, y me dio tanta tristeza. Ese día lloré de la rabia. El pequeño era hijo de una madre adolescente, que no tenía ni idea de que su bebé estaba desnutrido. Ella, como lo veía gordito, creía que estaba perfecto, que era un niño sano... Yo le pregunté qué le daba de comer al niño y ella me contestó con una naturalidad que ella casi todos los días lo que le daba era mazamorra, solo mazamorra. Era un bebé de cuatro meses y ella no le daba el seno. No sabía el daño que le estaba haciendo a ese bebé. Creo que se lo terminó quitando el Bienestar Familiar”.

En el relato de la doctora quedan claras dos cosas: que no hay que subestimar la importancia de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y que no hay que creer que todo lo que engorda a un niño es saludable. No, señor. (Le puede interesar: Mujeres lactantes que hayan sido vacunadas no deben suspender la lactancia)

Las mazamorras son un alimento con alta carga energética, tal como explica la nutricionista Inés Sofía Morales, docente e investigadora de la Fundación Universitaria San Martín.

“¿Aporta energía? Sí, aporta energía. ¿Balanceada? Eso en una buena proporción de leche, y si es mazamorra de plátano, de arroz, le va a aportar calorías, nutrientes, proteínas y algunas grasas naturales que lleva pero no es un alimento completo. Es decir, no le va a dar todo lo que requiere el bebé cuando hablamos de buena nutrición. Si se abusa de ella, lo que tenemos son niños con obesidad y con déficit nutricional en cuanto a proteínas de otro tipo, que también son indispensables”, explica la experta.