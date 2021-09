“A mí, mis padres me pegaban y aquí estoy bien”, “de niño nunca me llevaron al psicólogo y nada resultó mal” o “en mi casa no se hacía lo que yo quería sino lo que mandaran mis padres” son algunos de los comentarios que cada día son más comunes cuando las personas se refieren a la generación Z o más comúnmente conocida como “Generación de cristal”.

La “Generación de cristal” es un término que se hizo viral gracias a las plataformas digitales y se refiere a los jóvenes nacidos después del año 2000, quienes según la filósofa Monserrat Nebrera, “pueden llegar a ser más frágiles, inestables o inseguros, pueden llegar a tener poca tolerancia a la crítica, al rechazo y la frustración, en consecuencia de que son criados por personas que vivieron épocas de carencia y han trabajado por darles todo para que no les falte nada como a ellos en su momento”. (Le puede interesar: La era de las mamás millennials)

Según la directora del programa de Psicología de Areandina sede Valledupar, Jessica Mejía, a pesar de que a esta generación se le ha culpado de quejarse de todo y de tener una baja tolerancia a la frustración, es también una generación que no se conforma con seguir los parámetros establecidos y que no tiene miedo a hablar ante las injusticias.

“No es precisamente una generación frágil, es una generación que ha crecido en un contexto en el que está bien demostrar que se es vulnerable, por consiguiente, no son débiles, porque a diferencia de las generaciones pasadas, no le temen a cuestionar lo que consideran no está bien, han sido una generación a la que padres y cuidadores le expresan el afecto de forma más abierta, con palabras de amor y aprobación, pero también son una generación más expuesta a la presión de grupo y la crítica social”, explica la directora Mejía.

Una de las críticas más comunes a esta generación es la sobreprotección con la que muchos han crecido, dado que hubo un cambio en la crianza y educación por parte de los padres, ahora se expresa con más frecuencia y naturalidad el amor que sienten por sus hijos; diferente a la que tuvieron las demás generaciones cuya crianza era mucho más estricta, basada en el orden, la disciplina, la enseñanza de valores y en muchos casos, se daba poca importancia a verbalizar para los hijos las palabras de afecto y de aprobación.