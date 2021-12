Afirma Ann Masten.

Cuatro ancianos cuentan sus vivencias

Efe Agencia de Noticias habló con cuatro ancianos de más de 80 años que nos han contado su experiencia: Gonzalo y Belia Salgado, Pilar Herrero y Mercedes López tienen 86, 85, 80 y 86 años respectivamente.

Los cuatro tienen circunstancias muy distintas. Gonzalo vive con su esposa Belia, Pilar vive sola y Mercedes en una residencia. Nos contaron cuáles fueron los apoyos fundamentales que les ayudaron a mantenerse en pie y seguir adelante incluso cuando la sigilosa muerte les rondaba:

A Gonzalo y Belia les ayudó mucho saber que si se ponían malos tenían un seguro privado médico y “allí te hacen pruebas de todo tipo, no te dejan salir si tienes cualquier mínima cosa”, y también que estaban fuera de Madrid, “en Mejorada estábamos bien, con la familia. Nadie estuvo malo”. (Le puede interesar: Ancianos piensan en la muerte y recuerdan su vida, en medio de la crisis)

Pilar nos contó: “He pasado terror porque yo vivo en Torrejón de Ardoz y por aquí cerca del aeropuerto entró todo. Además, el hospital de Torrejón estuvo a reventar. Pero, aunque vivo sola llamaba a mi amiga Celia y ella me animaba y calmaba. Y también tengo a Dios y a la Virgen conmigo, que me ayudan mucho. Nunca estoy sola. Después me obligaba mucho a cuidarme: comer bien, dormir bien y dar mis paseos cuando nos dejaron salir. Nosotros nos hemos criado casi sin nada, yo por tener no he tenido ni madre, no como los jóvenes de ahora que lo tienen todo. Tenemos mucha capacidad de sacrificio y sufrimiento. Hemos pasado mucho, antes con cualquier cosa estábamos contentos”.