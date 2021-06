“Todo cambió y no necesariamente para mal -dice Larisa-. Fui muy inquieta y me eduqué demasiado. Esto me permitió generar mucha consciencia sobre cómo funciona mi cuerpo, los alimentos, actividades y pensamientos que le hacen bien y los que no tanto. (...) Me molestaba ser estigmatizada por una sociedad que realmente no la entiende (la enfermedad). Me resistí a ello”.

¿Cómo surgió @bajo_7 y con qué fin?

- Ajustarme a esta realidad me tomó mucho esfuerzo y dedicación, con muchas subidas y bajadas. Al principio, se tradujo a seguir instrucciones de un médico que solo veía cada tres meses. Siendo una condición que requiere cuidado diario, este modelo no me funcionó. Yo tuve mucha suerte de contar con un par de grandes amigos que también la tienen en distintos momentos importantes de mi vida: durante mi pregrado en Bogotá y mi maestría en Europa, para desahogarme, hablar, compartir o simplemente sentirme respaldada. Sin embargo, me hacía muchísimo ruido que la gente cercana (y lejana) a mí asumiera cosas sobre lo que podía o no podía hacer, o juzgara lo que comiera, creyera que si me subía la glicemia era porque no me cuidaba, o simplemente cualquier idea equivocada sobre lo que es vivir con diabetes. @bajo_7 nació para contribuir a educar a las personas en diabetes y para crear una comunidad que pudiera aprender de una manera divertida, exploratoria y sin estrés.

Explícanos muy concreta y sencillamente por qué se llama @bajo_7.

- La HbA1c (también llamada “hemoglobina glicosilada” o simplemente “A1c”) es un análisis de sangre de laboratorio que proporciona un promedio general de azúcar en la sangre durante los últimos dos o tres meses. Siempre se nos dice que nuestra HbA1c debe estar entre 5.5 - 6.5% , pero todo quien vive con diabetes sabe que tenerla bajo 7% es una gran victoria. El nombre propone una meta saludable y alcanzable.