La cura universal del cáncer de pulmón podría no llegar nunca: estudio

Excited to share our TRACERx nature publication on circulating tumor DNA (#ctDNA, #MRD) detection in resectable lung cancer led by @AbboshChris, @Afrankell, @juditkisistok, Thomas Harrison, Aaron Garnett, @nbirkbak and @NickyMcGranahan 👇👇👇 Tweetorial🧵https://t.co/FqXgH882cf