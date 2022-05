Detrás de cada uno de los 11.426 casos de personas que han intentado quitarse la vida este año hay una larga historia clínica, una robusta lista de problemas personales que nadie nunca conocerá por completo y varios factores de riesgo que, sin embargo, no alcanzan a explicar este complejo problema de salud pública.

No obstante, los expertos coincidieron en que la pandemia sí exacerbó factores estresores: hubo crisis económicas, había más barreras en la atención del sistema de salud y la gente tuvo que encerrarse en sus casas, dejar de compartir con sus círculos sociales y, luego, volver a exponerse a entornos educativos y laborales.

Pedro Ochoa, magíster en psicología clínica, aseguró que si bien está demostrado que el covid deterioró la salud mental mundial, no hay “evidencia concluyente que relacione directamente el incremento de suicidios y el covid-19”. Lea también: Salud mental en los adolescentes: ojo a las señales de alerta

La ideación suicida

El INS ha documentado varios factores de riesgo, como que en el 43 % de los casos quienes intentan suicidarse tienen algún trastorno psiquiátrico diagnosticado. Esto muestra la estrecha relación entre la conducta suicida y una salud mental. En segundo lugar aparece la “ideación suicida persistente”, que comprende el 34,8 %. Este término es clave para entender por qué la gente trata de quitarse la vida, pues se considera como un síntoma, un paso previo.

“Las ideas de suicidio se dividen entre no estructuradas y estructuradas”, dijo la profesora Ospina. Quienes son más proclives a una muerte autoprovocada dejan pequeñas pistas que se pueden reconocer, quien tiene una ideación no estructurada puede hacer bromas que traen enquistado un dolor, pues hablan sobre el deseo de morir sin plantearlo como una posibilidad real.

En cambio, quien tiene una ideación suicida estructurada, ve la muerte como un escenario deseable. Luego, pueden presentarse planes más concretos de muerte autoprovocada. “Un plan muy elaborado es relacionar un medio de muerte a una fecha y un lugar probables”, explicó Ospina. Lea: Trastorno bipolar: “Aumenta por 15 el riesgo de suicidio”

Hacer preguntas salva vidas

Si usted identifica que una persona de su círculo está teniendo ideación suicida, no tenga miedo de hacerle preguntas.

“¿Alguna vez has pensado en matarte? Se puede preguntar abiertamente, eso no va aumentar el riesgo. Antes se pensaba que decirlo era como si se estuviera sugiriendo, pero no preguntarlo sí genera riesgo”, explicó Ospina.

También es importante notar cuando una persona se aísla, deja de participar en las conversaciones, tiene cambios de ánimo abruptos o, incluso, empieza a despedirse sin una razón justificada. Pero con identificar la ideación no basta, hay que ayudar a las personas a conectarse con un profesional de la salud que pueda ayudarlas, evalúe su caso y les dé herramientas.