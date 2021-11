Puntualizó.

Afirmó que Janssen se ha esforzado desde hace una década para lograr que en un futuro esta sea una enfermedad crónica, tratable y curable.

Fueron pioneros, incluso, al desarrollar la primera terapia hormonal de la nueva era, la cual marcó un hito y abrió nuevas posibilidades en la atención de los pacientes que hoy siguen beneficiándose de nuevas opciones terapéuticas.

Pero precisó que su aportación va más allá pues su investigación no solo está enfocada en el desarrollo de moléculas que permita no solo controlar la enfermedad “sin ofrecer calidad de vida de nada sirve que el paciente viva más tiempo si el tiempo que está no lo vive con calidad”.

Finalmente, señaló que este tipo de cáncer sigue siendo un problema de salud pública y por ello hizo un llamado a trabajar en conjunto, no solo pacientes y especialistas, sino los gobiernos quienes deben reforzar sus campañas de prevención.

También hizo un llamado a los pacientes a atender su salud “para mantener un diagnóstico oportuno y, sobre todo, no poner en pausa la salud”, señaló.