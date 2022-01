Jhoana Bonilla Esparza, analista nacional de Epidemiología de Coosalud.

Aunque la jornada de vacunación está enfocada, principalmente, en los niños menores de 10 años, también hay biológicos para los adultos de manera gratuita. “En cuanto a los niños, tenemos las vacunas del esquema regular como son polio, DPT y pentavalente, pero también estamos poniendo las vacunas para mujeres en estado de embarazo y para adultos, la de influenza”, agrega Bonilla.

Frente a la efectividad de los biológicos, Mazenett explica: “La vacuna es la medida más efectiva que se ha inventado, porque, a través de esta estrategia de salud pública está casi que garantizando que no le va a dar una enfermedad. Entonces el peligro es no vacunarse. Recordemos que, cuando yo me vacuno, también protejo a mi familia y a toda la comunidad, entonces no solamente estoy evitando una enfermedad para mí, sino que estoy evitándola para los que están a mi alrededor”. (Le puede interesar: El efecto de las vacunas anticovid en los niños, experta lo explica)

Aplicación del esquema de vacunación y metas de la EPS

En recién nacidos se debe aplicar el ciclo inicial: BCG (tuberculosis) y hepatitis B (4.630 niños afiliados).

- A los 2 y 4 meses: pentavalente (hepatitis B, haemophilus influenzae tipo B) y DPT (difteria, tétano, tosferina), polio, neumococo y rotavirus (4.630 niños afiliados).

- A los 6 meses: pentavalente (hepatitis B, haemophilus influenzae tipo B) y DPT (difteria, tétano, tosferina), influenza y polio (4.630 niños afiliados).

- A los 7 meses: influenza (4.630 niños afiliados)

- A los 12 meses: triple viral (sarampión, rubéola y paperas), varicela, hepatitis A, influenza y neumococo (3.934 niños afiliados).

- A los 18 meses: DPT, polio y fiebre amarilla (3.951 niños afiliados).

- A los 5 años: DPT, polio, triple viral y varicela (4.127 niños afiliados).

- Niños entre 1 a 10 años: refuerzo contra sarampión y rubéola (41.833 niños afiliados).