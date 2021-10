De acuerdo con el doctor Fidel Sobrino, neurólogo colombiano y miembro de la Asociación Colombiana de Neurología (ACN), existen factores de riesgo para la cronificación de la migraña tales como los modificables: uso excesivo de analgésicos, sobrepeso, consumo de cafeína, patologías del sueño, entre otros; y los no modificables como la edad, ser mujer y/o de raza blanca.

No obstante, así como se agrava o cronifica, la migraña también puede pasar a periodos de inactividad cuando es controlada, por lo que es fundamental diagnosticarla y tratarla a tiempo. Cabe mencionar que, la transformación de la migraña episódica (ME), que es aquella cuando el dolor dura entre 4 y 14 días, a una forma crónica (MC), es un proceso gradual en el tiempo. Se estima que, cada año, la progresión de la ME a la MC ocurre en aproximadamente el 2,97% de las personas con la enfermedad.

Las personas con migraña crónica son el doble de propensas a sufrir depresión, ansiedad y dolor crónico. Además, están en mayor riesgo de padecer enfermedades respiratorias como asma, bronquitis y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, así como afecciones cardíacas, hipertensión, diabetes mellitus, niveles altos de colesterol y obesidad.

“Debido al impacto que tiene la enfermedad y su importancia para la salud pública, desde la Fundación estamos posibilitándole a la población la oportunidad de sensibilizarse y acceder un diagnóstico oportuno de la migraña crónica. Por ello, quienes presenten los síntomas anteriormente mencionados, deben contactarse con nosotros antes del 29 de octubre de este año, a través de la línea de atención gratuita, donde recibirán una valoración previa y, si su condición de salud coincide para la patología, se le asignará una cita con el especialista para el día de la jornada”, indica Alejandra Toro, directora de proyectos de Fundem.

Como se mencionaba, la frecuencia de la migraña tiene una gran importancia desde el punto de vista terapéutico y fisiopatológico porque los medicamentos para el manejo agudo y preventivo que son efectivos para la migraña episódica usualmente no lo son para la migraña crónica. En este sentido, la campaña de orientación gratuita en la enfermedad surge como una oportunidad para orientar a los pacientes con migraña crónica a un tratamiento eficaz que realmente mejore su calidad de vida.

No es un simple dolor de cabeza

“En la actualidad, la migraña es la tercera enfermedad más frecuente en el mundo, la séptima causa de discapacidad global y la cuarta en mujeres, afectando alrededor del 30% de la población femenina. Adicionalmente, es la patología neurológica más incapacitante y frecuente”, resalta el doctor Sobrino.

Aunque las causas de la migraña no se han definido en su totalidad, la genética y los factores ambientales juegan un papel importante. En efecto, estímulos sensoriales, como luces brillantes, el resplandor del sol, al igual que los sonidos y aromas fuertes; el cambio de clima o de presión barométrica; el estrés; cambios drásticos en el sueño (falta de sueño, dormir demasiado o desfase de horario); y el esfuerzo físico intenso (incluida la actividad sexual), pueden provocarla.

Recuerde, llame ahora mismo a la línea de atención gratuita: 60-1-7432700, opción 2; teniendo en cuenta la nueva forma de marcar a fijos, o a través de la línea celular/ WhatsApp 316 269 4257, para participar en dicha iniciativa.