Ingerir mariscos en mal estado lo puede matar ¿por qué es peligroso?

La intoxicación alimentaria es peligrosa y siempre, una experiencia dolorosísima. En Cartagena, por ser ciudad costera, es común ingerir alimentos del mar, como pescados y mariscos. Estos productos deben tener buen manejo y almacenamiento y los comensales deben ser cuidadosos al momento de escogerlos. El doctor Agustín Guerrero Salcedo es experto en Toxicología Médica. Él explica que “muchos comestibles adquieren sustancias tóxicas del medio en que viven, por un proceso llamado bioacumulación. Estos fenómenos de bioacumulación ocurren frecuentemente en el medio acuático, donde los organismos marinos, entre ellos peces, caracoles, mejillones, langostas y camarones, pueden absorber toxinas no solo a través de sus presas, sino también directamente del líquido que los rodea y así pueden estar contaminados”. En conversación con El Universal nos respondió más acerca de la intoxicación alimentaria.

Cuáles son los síntomas de una intoxicación?

- Los síntomas son predominantemente digestivos (vómitos, diarrea, dolor abdominal, llegando a la deshidratación) cuando la intoxicación es por alimentos contaminados con bacterias y sus toxinas (que es la causa más frecuente). En ocasiones excepcionales son síntomas neurológicos inespecíficos (parestesias, llegando a causar parálisis en músculos, originando una parálisis flácida. La muerte ocurre por afectación de la musculatura respiratoria, ocasionadas por: toxinas asociadas con pescados (Escombrotoxina, ciguatoxina, saxitoxina, etc.), botulismo, setas y contaminantes químicos. Sospecha que estamos ante una toxiinfección alimentaria cuando: los síntomas aparecen en dos o más personas que han consumido los mismos productos, han presentado una sintomatología similar y cuyo comienzo suele ser cercano en el tiempo. Habitualmente se presentan en brotes, que afectan a varias personas. (Le puede interesar: Estos son los ácaros que aparecen al lavar mal las sábanas)

¿En el caso de los camarones, por qué no hay que ingerirlos en mal estado? ¿Qué nos pasaría?

- Porque lo más seguro es que estén contaminados con bacterias u otros elementos que causan intoxicación. Y si comemos un camarón en mal estado, los síntomas dependerán de qué bacteria contaminó los camarones, pero en general podrían aparecer desde media hora hasta varios días después. Comúnmente, aparecen entre 12 y 72 horas. En general aparecen vómitos, dolor de estómago, mareos, y debilidad muscular. Podrías experimentar parálisis, temblores o una sensación de adormecimiento en los labios, la lengua, brazos o piernas. Las toxinas del camarón también podrían causarte problemas para deglutir o hablar. También puede provocar sangre en las heces, así como problemas de vista, incluyendo visión doble o borrosa.

Cómo se “trata” una intoxicación alimentaria?

-La mayoría de estos procesos son autolimitados. El tratamiento por lo general es sintomático, se controlan con medidas de soporte y reposición de líquidos y electrólitos, con rehidratación por vía oral (sueros orales) en deshidratación sea leve/moderada, y por vía endovenosa para las formas graves. Aunque algunos médicos prescriben antibióticos y antidiarreicos en estos casos, no son recomendados, ya que los antibióticos no son efectivos contra las toxinas y los antidiarreicos pueden prolongar los síntomas por retención de las toxinas.

Camarón, de los frutos del mar más consumidos en Cartagena Los antibióticos sólo se utilizarán en casos concretos por la gravedad de los síntomas y tras una identificación concreta del germen, así como su antibiograma. Los antieméticos (medicamentos para el vómito) como la metoclopramida se puede utilizar preferiblemente intrahospitalaria. La recuperación completa es la regla, pero a veces las intoxicaciones por alimentos producen la muerte de niños pequeños o ancianos debilitados.

Qué medicamentos o alimentos pueden causar intoxicación?

- Los alimentos pueden causar intoxicación: 1) cuando son contaminados por bacterias. Unas bacterias colocan la toxina en el alimento el cual es ingerido y causa la intoxicación (toxinas preformadas: Staphylococcus aureus, B. cereus); otras ingresan con el alimento, y en el tubo digestivo colocan la toxina(Salmonella, E colli, Shigella, Campylobacter ). 2) Por intoxicación por alimentos que contienen una toxina en forma natural como cierto alimentos de origen marino, por ejemplo: toxinas asociadas con pescados (Escombrotoxina, ciguatoxina, saxitoxina). 3) Una intoxicación con alimentos contaminados con productos químicos como los insecticidas organofosforados. De todas, la intoxicación con alimentos contaminados con bacterias y sus toxinas es la causa más frecuente.

Cuáles son los compuestos tóxicos que se generan?

- Recordemos que la mayoría de los alimentos son partes de un organismo vivo, ya sea de origen vegetal o animal, en los cuales comienza el proceso de descomposición natural, en la que intervienen cambios químicos provocados por agentes internos o externos. Los agentes internos son las enzimas que contienen los alimentos, y provocan o catalizan reacciones químicas que implican cambios en la textura o composición de los alimentos. Mientras que los agentes externos son los microorganismos (bacterias, mohos y levaduras) que se encuentran en el medio y crecen en su superficie, que, influenciados por la humedad, la temperatura y el pH facilitan su proliferación. Todos estos factores actúan de manera conjunta, produciendo cambios en el color, el olor y el sabor de los alimentos, además de reducir el valor nutricional y generar un gran número de compuestos tóxicos extensos de enumerar.

BIOACUMULACIÓN EN CAMARONES

Uno de los elementos químicos que puede bioacumularse en los organismos marinos es el arsénico, un no metal cuyos compuestos son casi todos intensamente venenosos. Investigadores de la Universidad de Chicago descubrieron que alimentos como el camarón podrían tener alguna concentración de pentóxido de arsénico (As2O5), que por sí solo no es tóxico, lo peligroso es cuando se transforma en trióxido de arsénico (As2O3), el tristemente famoso veneno. Por las redes sociales, circuló una información que se hizo viral y vinculaba a “los camarones con intoxicación por arsénico cuando concomitantemente se consumía la vitamina C”. Esta información comenzó a circular a comienzos del 2001 y resultó ser falsa. Ahora bien, si se tiene en cuenta la accesibilidad y abundancia de camarones y de vitamina C (tomate, limón) que los caribeños tenemos y consumimos en el ceviche, al coctel de camarones al que se la agrega salsa de tomate, zumo de limón (ambos ricos en vitamina C), si se convirtieran en un veneno, técnicamente no habría caribeño vivo. La noticia es inverosímil.

Fenómenos de bioacumulación ocurren frecuentemente en el medio acuático, donde los organismos marinos, entre ellos: peces, caracoles, mejillones, langostas y camarones, pueden absorber toxinas no solo a través de sus presas, sino también directamente del líquido que los rodea y así pueden estar contaminados”.