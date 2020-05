Insomnio e irritabilidad: secuelas de la cuarentena en los niños

El experto destacó que no es fácil pasarse a la educación digital, ya que muchos niños pasan la misma cantidad de horas frente al computador que en una jornada escolar normal. Consideró que este aspecto debe reorganizarse, con el fin de que los tiempos de estudios sean aprovechados de forma correcta y no afecte sus espacios de ocio.

Otros problemas que pueden tener son falta de control de esfínteres por parte de los más pequeños, inapetencia e incluso ansiedad. Esto puede ser más frecuente si los padres de familia sienten angustia e incertidumbre por el futuro o miedo por quedarse sin trabajo.

“En cuanto a los adolescentes, el hecho de estar confinados en medio de su búsqueda de independencia puede causarles ansiedad, tristeza y confusión, lo cual hace que se sientan mal y sientan incomodidad al momento de estar constantemente en la casa”, explicó Chaskel.

El psiquiatra recomendó que los jóvenes y niños no vean noticias sobre el coronavirus en espacios que deben ser de reposo o dedicados a otras actividades como comer.

“Durante las comidas es mejor no ver televisión o ver contenidos que hablen del COVID-19. Si bien es importante mantenerse informados, no se puede caer en un espiral de miedo, porque esto afecta mucho la salud mental. Lo mejor es hablar de otros temas ajenos a este y también hacer actividades interactivas en familia como participar en juegos de mesa. Es importante que no sean en internet, pues la idea es socializar y crear espacios de unión familiar”, recalcó.

En cuanto a la salida de niños de 0 a 5 años a las calles, Chaskel no lo recomendó, debido a que los picos de enfermedades respiratorias, además del COVID-19, se dan entre mayo y junio, por lo que permitir que salgan puede empeorar su condición de salud.