¡Insólito! Joven estuvo en coma tras morderse la lengua con muela infectada

Finalmente, gracias a esta cirugía y al arduo trabajo del equipo médico, Caitlin sobrevivió, aunque perdió parte de su lengua en el proceso y tuvo que aprender nuevamente a hablar y comer.

“Después de más de una semana en coma, me desperté, comencé a respirar por mi cuenta y poco a poco me recuperé. Me sentí la persona más afortunada del mundo por estar viva. Desorientada y asustada, recuerdo haber pensado que estaba atrapada en un cuerpo que no entendía y no entendía por qué mi cerebro no funcionaba correctamente o por qué las tareas simples me resultaban tan difíciles. Al mismo tiempo, nunca me había sentido más agradecida de poder ver, oír y respirar”, contó la joven en sepsis.org.