Los elementos de protección personal (EPP) han estado presentes a lo largo de la historia de la medicina, como una herramienta esencial para proteger tanto a médicos como a pacientes. Ante la actual crisis originada por el COVID-19, la comunidad médica se encuentra en un alto nivel de exposición, así lo reafirman las cifras presentadas por la Organización Panamericana de la Salud (enero de 2021), donde se evidenció que más de un millón de trabajadores de la salud se contagiaron de COVID-19 en las Américas.

Los trabajadores de la salud presentan una alta tasa de contagios, debido a que difícilmente pueden mantener un distanciamiento social con los pacientes, sumado a la escasez de equipos adecuados para la protección del personal, debido a la precaria situación que viven algunas instituciones públicas en los países de América Latina, que los hace particularmente vulnerables a esta infección.

Se estima que en el marco de la post pandemia la demanda de elementos de protección personal (EPP) siga al alza, debido al cambio en el enfoque y los lineamientos de protección del personal de la salud, que estará basado en criterios de bienestar, higiene y salud permanentes.

De esta manera Dow y toda la cadena de valor han impulsado desde la ciencia de materiales, tecnologías en polietileno para filmes y no tejidos más inteligentes y alternativas para la protección del personal médico, como batas quirúrgicas, paños y campos quirúrgicos (niveles I,II y III de instrumentación quirúrgica de acuerdo con AAMI Association for the Advancement of Medical Instrumentation) que respondan a la demanda actual y que tengan propiedades esenciales para los trabajadores de la salud como: fácil manejo, sensación de suavidad, comodidad, impermeabilidad, transpirabilidad, resistencia hidrostática y al calor y resistencia a fluidos como la sangre.