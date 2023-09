Infecciones urinarias: expertos aclaran 4 creencias comunes y equivocadas

No dispongo de ningún estudio para citar que diga que orinar antes o después de tener relaciones disminuye el riesgo de infección”.

Benjamin Bricker, director de uroginecología.

3. ¿Se trata de un problema de higiene?

“Es frecuente que los médicos les digan a las mujeres que la higiene —por ejemplo, hacerse la limpieza de adelante hacia atrás, no usar un traje de baño mojado durante mucho tiempo y evitar la ropa interior muy ajustada— puede disminuir el riesgo de desarrollar una ITU. La lógica se basa en que realizar la limpieza de adelante hacia atrás reduce las posibilidades de que las bacterias de la materia fecal sean empujadas dentro de la uretra y que un traje de baño mojado o la ropa interior ajustada irriten la zona de la vagina”, escribió el diario The New York Times.

Esas prácticas no hacen daño pero tampoco se basan en pruebas científicas.