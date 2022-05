Comencé a sentir los síntomas después de dar a luz a mis dos hijos, hacia los 38 años. Las pérdidas de orina se producían cada vez que estornudaba, cada vez que me reía o cada vez que me agachaba, por ejemplo, a calzarme los zapatos o a recoger algo del suelo”,

Ana, paciente de José Medina Polo, urólogo de ROC Clinic.

“Es una vejiga hiperactiva -señala el urólogo- y no cabe echarle la culpa al esfínter, salvo en los casos de incontinencia mixta”.

“Al cicatrizar esta malla, colocada por vía vaginal, se refuerza el suelo pélvico. El pipí ya no se escapa. Además, el alta hospitalaria se realiza ese mismo día o, como mucho, al día siguiente. Aún así, este tipo de cirugía exige que las pacientes no hagan esfuerzos físicos al menos durante seis semanas”, resalta.

Ana no tenía problema alguno en su vejiga, tampoco un prolapso. La rehabilitación no hubiera sido suficiente. Se le aconsejó una malla.

La incontinencia urinaria de esfuerzo -leve, moderada o grave- que no se resuelve con un tratamiento conservador, se soluciona mediante una cirugía sencilla por vía vaginal:

- No dejar de beber agua, pero en pequeñas cantidades a lo largo del día... hábito saludable que suelen abandonar, sin necesidad, las mujeres que sufren incontinencia de orina de urgencia. La incontinencia urinaria de urgencia se trata mediante fármacos (anticolinérgicos, agonistas de Beta 3, etc.) que controlan las contracciones vesicales que desencadenan la pérdida de orina. Le puede interesar: La incontinencia urinaria femenina tiene solución

¿Y se recuperan las relaciones personales y la sexualidad plena?

“Sí, mejoran claramente -estima-, pero habrá que tener en cuenta que las relaciones sexuales cambian según cada etapa vital de la mujer, al igual que disminuye su nivel de estrógenos, lo que ocasiona molestias en sus relaciones sexuales”.

“Por lo tanto, en ocasiones, tenemos que hacer algo más para que la mujer recupere sus mejores sensaciones en las relaciones sexuales”, acentúa.

“Y debo añadir que las relaciones sexuales suponen un esfuerzo físico, por lo que muchas mujeres vienen a la consulta por pérdidas de orina durante las relaciones sexuales”.

En general, las amigas, compañeras de trabajo y familiares femeninas de la edad de Ana no suelen hablar de la incontinencia urinaria.

“Ahora, después de la cirugía, lo he contado y me sorprende que mucha gente tuviera este mismo problema con la orina y yo no lo supiera. Es un tema tabú, ya que resulta vergonzante que a una se le escape el pis”, opina Ana. Lea también: En la semana de la incontinencia, lo que debe saber

El buen pronóstico de la mujer cuando se ríe a carcajadas

“La tasa de éxito en los casos de cirugía con malla para frenar la incontinencia urinaria de esfuerzo se aproxima al 90%, un dato avalado por 20 años de experiencia”, asegura el Dr. Medina Polo.

“En los casos de vejiga hiperactiva, los fármacos consiguen una mejoría significativa en la incontinencia de urgencia y, a la vez, en la calidad de vida de las pacientes, alcanzando situaciones de un par de horas sin la necesidad de orinar”, completa.

“No he vuelto a tener pérdidas de orina desde el día siguiente a la cirugía, algo que me ha sorprendido gratamente, ya que pensé que la recuperación de la incontinencia sería lenta, poco a poco... me cuesta creérmelo, pero funciona al 100%. Estoy muy contenta”, concluye Ana.