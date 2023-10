Impuestos saludables: red académica celebra el aval de la Corte

El corazón no late igual para hombres y mujeres: en emergencias se nota

Triple ganancia

Los integrantes de la red académica declaran en su comunicado que los impuestos saludables tienen una gran calidad técnica que permitirán al país, si se logra una adecuada implementación, una triple ganancia:

En primer lugar, plantean los académicos se logrará disminuir el consumo de productos ultraprocesados que dañan la salud, lo que en términos de la Corte es la finalidad extrafiscal de los impuestos, que consiste en desestimular el consumo de sustancias nocivas para la salud. Lea: Desde noviembre, los mecatos serán más caros por los ‘impuestos saludables’

En segundo lugar, se contribuye en mejorar la alimentación y la salud pública para toda la población, en términos de la Corte incrementar el precio de los productos bebibles y comestibles ultraprocesados, reduce su demanda y motiva la sustitución por alternativas más saludables.

En tercer lugar, señalan los académicos que se logrará disminuir los altos costos a mediano y largo plazo que causa la atención de las enfermedades no transmisibles en el sistema de salud y es que, como lo reconoce la Corte Constitucional, el consumo de bebidas azucaradas, por ejemplo, constituye uno de los elementos que más contribuye a la generación de las enfermedades crónicas no transmisibles (por ejemplo, diabetes, hipertensión, sobrepeso, etc.). Lea: Impuesto Saludable afectará a tenderos y consumidores: Fenalco