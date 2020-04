“Hay que centralizar los casos de coronavirus en estos dos hospitales”

Para el epidemiólogo Gonzalo J. García, hay una ‘jugada’ inteligente que Cartagena podría contemplar -y concretar- en este ‘partido’ contra el coronavirus: “Centralizar en dos hospitales de la ciudad la atención exclusiva de los sintomáticos respiratorios y de los casos confirmados”. (Le puede interesar: Hospital Universitario atenderá exclusivamente a pacientes de COVID-19).

García —médico hace 27 años y con maestría en Epidemiología hace ocho— le recomienda a la autoridad sanitaria que todos los sintomáticos respiratorios, es decir, aquellos pacientes a los que ya les cuesta respirar, tienen tos o estornudos y fiebre, se les atienda inicialmente “en dos centros únicos, exclusivos, levantando un hospital de campaña provisional, adaptados en las áreas de parqueaderos de estos centros hospitalarios donde se haría el triage”, una especie de tamizaje clínico donde se tomarán decisiones y muestras cuando sea necesario. Todo esto dado el volumen que se espera de casos sospechosos. Los casos con compromiso respiratorio irán “al área de hospitalización general o unidad de cuidados intensivos, dependiendo de la severidad del cuadro” en estos dos únicos centros, “a los casos sospechosos sin síntomas graves se les tomará muestra y se enviarán a la casa con el protocolo de atención y seguimiento por parte de la autoridad sanitaria”. El objetivo: “Limitar la circulación en todos los hospitales y clínicas de los sintomáticos respiratorios, lo cual contribuye a la propagación tanto en la población general como en los trabajadores sanitarios.

“Es una recomendación mía, personal, a la autoridad sanitaria y serían el Hospital Universitario del Caribe y la Clínica El Bosque. Son los más grandes, con áreas sin utilizar, están casi en el centro geográfico de la ciudad, próximos a la zona Sur Oriental, y ambos cubren la mayor población. El Universitario está bien equipado, con buen personal científico dado el vínculo académico con la Universidad de Cartagena. Esto apenas empieza, tenemos tiempo”, agrega el doctor García, quien nos cuenta sobre el panorama de esta pandemia en el país y sobre los avances de la ciencia. (Lea aquí: COVID-19: La urgencia que no aguantó el doctor Carlos Nieto).

I. El panorama:

“En Colombia se confirmó el primer caso de enfermedad por coronavirus (COVID-19), y su agente infeccioso SARS-CoV-2, el 6 de marzo 2020 y hoy (ayer) van 2.709 casos confirmados y han muerto 100 personas (3,69%). Se han hecho más de 40.000 pruebas. El 72,7% de los casos confirmados están aislados en sus casas, el 3,4% en UCI, el 12,22% hospitalizados. Los hombres superan por un pequeño margen a las mujeres infectadas.

“Los hombres superan por un pequeño margen a las mujeres infectadas. Según el Instituto Nacional de Salud, se esperan 4 millones de casos durante la epidemia, que se prevé dure entre 8 y 12 meses”.

II. El tratamiento:

“En la actualidad no existe tratamiento específico contra el agente infeccioso, no hay vacunas, pero ya hay medicamentos con los cuales se esta ensayando y tratando pacientes como la cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, interferón beta1b, y antivirales como el remdesivir y otros. La evidencia científica acerca de estos tratamientos aún no es concluyente. A finales de mayo estrían disponibles otros ensayos que se encuentran en curso. El tratamiento complementario es sintomático y de soporte respiratorio artificial en los casos graves, acompañado del tratamiento de otras complicaciones asociadas a la infección”.

III. Las fases:

Cuando se dice que estamos en mitigación, nos referimos “a las fases de cualquier epidemia. Son tres: la de preparación, la de contención y la de mitigación, que es cuando se ha superado el nivel de casos y solamente se debe hospitalizar casos graves y el resto con medidas de protección en casa”.

IV. Lavarse las manos, mejor que el alcohol:

“La medida más efectiva para prevenir el COVID-19 es lavarse las manos correctamente con agua y jabón durante al menos veinte segundos. Se sabe que esta medida reduce en un 50% el riesgo de contraer la enfermedad. El uso de alcohol tópico (a una concentración mínima del 60%) es una medida alterna a la anterior, en caso de que no se disponga jabón o para superficies que no puedan lavarse como los celulares, por ejemplo”. (Lea aquí: ¿Sabe cómo lavarse bien las manos para evitar contraer el virus?)

V. El tapabocas:

“Si usted no está enfermo no debe usar tapabocas, a menos que se esté cuidando a alguien infectado o si usted va algún sitio público como el transporte publico, ya que muchas personas infectadas no desarrollan síntomas. En este punto es importante citar al doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud: ‘Cuando se hace una recomendación para la población, es importante considerar si hay evidencia científica que apoye esa recomendación; y verificar si esa recomendación es factible para la aplicación en la población’. Hay que tener cuidado de decir a la población que la mascarilla casera es ‘una bala de plata’ (solución mágica o milagrosa)”.

“Y que todos los otros cuidados, como lavarse las manos, evitar contactos o proteger de manera adecuada la tos y el estornudo, siguen igual”.