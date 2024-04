¿Hace cuánto no te vacunas contra el covid? Haz las cuentas y ponte al día

Andrey Rojas, asesor médico de vacunas de Adium-Moderna.

El asesor médico reiteró que “el virus de covid-19 que circula actualmente en nuestro país es bien diferente al que circulaba hace algunos meses. Si el virus ha cambiado, debemos actualizar nuestro esquema de vacunación, tanto niños como adultos, sobre todo los adultos mayores”.

Del 20 al 27 de abril de 2024, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), junto con los países y territorios de la Región de las Américas y sus socios, celebrará la 22ª Semana de Vacunación en las Américas (SVA) y la 13ª Semana Mundial de Inmunización con el llamado a la acción: Actúa ahora para proteger tu futuro.

¡Haz las cuentas y ponte al día! Si no has recibido la vacuna de covid-19 en los últimos seis meses, debes vacunarte. Si tienes riesgo de enfermarte gravemente por covid-19, debes vacunarte. Si la mayoría de personas pendientes se vacunan se protegerán a ellas mismas y, sobre todo, a los niños y a los adultos mayores, quienes seguramente no van a fallecer por una enfermedad que se puede prevenir por la vacunación.