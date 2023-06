Hablemos sobre los beneficios del sexo oral: ¿prefieres dar o recibir?

Sin importar tu género, en ella tienes dos opciones: dar o recibir. Hay quienes prefieren una u otra, y eso es respetable. De hecho, no hay una respuesta sobre cuál es “mejor”, pero sin duda cada una tiene sus ventajas. Lea: ¿Quieres ser el mejor? Cinco cosas que debes hacer antes del sexo

‘Nosotras’ explica que el sexo oral que recibe una mujer puede ayudarla a llegar al orgasmo mucho más fácilmente si consiste en la estimulación directa del clítoris. Y cuando tienes un orgasmo, eso hace todo tipo de cosas: ayuda a reducir los niveles de estrés, te hace sentir más cercana a su pareja, disminuye los niveles de dolor, mejora la calidad del sueño, hace que te sientas más segura de ti misma y hasta puedes ser más productiva.

2. Todo se trata de disfrutar

Relajarte y gozar cada una de las sensaciones es todo lo que tienes que hacer cuando te toca recibir. ¿Qué puede ser mejor que dedicarte a disfrutar?

3. Gran opción tras la menopausia

Es común que en este proceso de la vida exista menos lubricación, por lo que es posible que se requiera usar lubricantes para tener relaciones sexuales con penetración. Pero como la penetración es la única manera de obtener placer, el sexo oral puede ayudar y regalarte momentos de muchísimo gozo, sobre todo si eres quien recibe.

Beneficios de dar

1. Puede ser disfrutable usar la boca

La educadora sexual y propietaria de Early to Bed, Searah Deysach, explicó para el portal Well and Good que las texturas y los sabores asociados con la práctica oral pueden ser muy eróticos para las personas.