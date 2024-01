“Golpeo mi cabeza contra las paredes”: así tortura la cefalea en racimos

En una entrevista con BBC Scotland News, el ingeniero horticultor expresó: “Vivo con miedo del próximo ataque, me asusta muchísimo. Es una tortura psicológica saber que puede ocurrir en cualquier momento, les tengo mucho miedo”.

El dolor suele terminar tan repentinamente como empieza. Después de los ataques, la mayoría de las personas no sienten dolor, pero están agotadas.

Daren experimentó su primer episodio de cefalea en racimos en 2007, cuando tenía 37 años.

“Estaba de vacaciones con mi familia en Praga cuando me dio un dolor de cabeza tan intenso que pensé que me pasaba algo muy grave, como un tumor cerebral”, relata. Desde aquel fatídico día, su vida se ha convertido en un constante intento por encontrar alivio a través de medicamentos, incluyendo esteroides, litio, pastillas cardíacas y antiepilépticos, a pesar de no tener epilepsia. Lea: ¿Dolores de cabeza intensos? Trucos sencillos para aliviar las migrañas

Desesperado por soluciones, ha probado desde inyecciones hasta el uso de tubos de oxígeno en casa para estabilizar los ataques. Pero, a pesar de ajustar su estilo de vida con diferentes dietas y renunciar al tabaco y al alcohol, los dolores de cabeza incapacitantes persisten.