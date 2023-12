Fármacos contra la obesidad: múltiples beneficios y un futuro prometedor

Para Morales, “la sociedad ha culpabilizado a la persona con obesidad, la ha acusado de que come mucho y se muere poco. Como científico estoy muy contento de que la ciencia avance y nos dé luz para ver que había mucho componente genético, biológico, epigenético, social, psicológico.... en torno a la enfermedad de la obesidad”.

Recalca que la obesidad es una enfermedad “con mayúsculas, con múltiples y profundas raíces que comienzan en los colegios, en la guardería, en el vientre materno” y con estos fármacos se ha arrojado “algo de color” a una enfermedad en la que “hasta ahora habíamos fracasado” y lo único que había disponible era la cirugía.

El endocrino incide en que no son fármacos para adelgazar: “No nos gusta ese término, no nos gusta nada porque son fármacos para ayudarnos a mantener un estilo de vida saludable, para mantener tu mejor peso saludable. No buscamos el peso ideal”, aclara.

Y resalta: “Son fármacos que tienen gran retorno en salud, no es algo frívolo o estético. Lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de que la obesidad es una enfermedad con muchísimas complicaciones, más de 200, y el objetivo no es adelgazar sino ganar años de vida y calidad de vida en esos años, evitando las complicaciones”.