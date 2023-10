Famosa modelo no tiene sexo hace dos años: los hombres se “intimidan”

Amber “Sweetheart” Johanssen, modelo.

Algunos incluso le han confesado que les daría "vergüenza" salir con ella. "La última vez que intenté organizar una cita, el chico la canceló en el último minuto. Sinceramente, creo que se sintió intimidado por mi éxito y mi belleza... Algunos hombres me han dicho que no me toman en serio y que les daría vergüenza estar conmigo", expresó la modelo en redes.

A pesar de estos obstáculos, sigue siendo optimista en el amor. Reveló que está buscando a alguien “con inteligencia, amabilidad, buenos modales y que no sea tacaño”. Y agregó: “Mi mayor problema con los hombres suecos es la falta de caballerosidad. Desafortunadamente, en mi país de origen, los chicos quieren compartir la cuenta 50/50. Odio eso”.