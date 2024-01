Falsas creencias alimentan el estigma de las personas con trastorno mental

Eso no les hace que no puedan tener una funcionalidad. Hay personas con trastorno mental que pueden ser ingenieros de telecomunicaciones, médicos o abogados o tener cualquier tipo de profesión”.

Marina Díaz Marsá, psiquiatra.

No obstante, incide en que el 50 % de los enfermos mentales graves no recibe tratamiento. Son personas, explicó, que viven en la calle, o muchas veces no se acercan a los servicios de salud a recibir el tratamiento porque la propia sintomatología mental les impide tener esa capacidad.

O a veces, muchos pacientes no buscan ayuda por el estigma que, según la experta, tienen los psiquiatras.