Factores que alteran el sueño de los niños

“Es importante aumentar el contraste entre lo que es día y lo que es noche: luz y actividad frente a oscuridad y desactivación. Cuanto más contraste hay entre uno y otro, mejor dormimos; no solo los niños, los adultos también”, señala.

Precisamente, la luz es un factor primordial para ajustar el sistema circadiano del sueño del organismo. No obstante, existen factores externos que consolidan el patrón del sueño del niño.

- Ir al colegio andando o en bicicleta para activarse

- Reducir la actividad física tres horas antes de irse a dormir

- No utilizar pantallas dos horas antes de acostarse

- Seguir unos horarios regulares de comida y hacerlo un rato antes de irse a la cama (crononutrición)

¿Cuánto deben dormir los niños en cada etapa?

El sueño es de vital importancia para el desarrollo de los seres humanos, aunque las necesidades van variando a lo largo de la vida. Un recién nacido suele dormir de media 17 horas, mientras que en un anciano de 70 años pasan a ser de cinco o seis.

De esta manera, un niño con 24 meses debería haber pasado 13 durmiendo y en la adolescencia, el 50% de su vida.

El doctor Pin apunta que “cuanta mayor es la velocidad del desarrollo neurocognitivo y físico, mayor necesidad de sueño. Es un tratamiento reparador”. Le puede interesar: Dormir menos de seis horas al día puede causar sobrepreso y obesidad

Por ello, durante los primeros seis meses de vida no deberíamos, en general, hablar de niños con insomnio o dificultades para dormir.

“En esta etapa tienen momentos de actividad y de descanso cada 2-4 horas durante el día y la noche (ritmo ultradiano). Las familias no deben preocuparse porque los bebés no duerman de forma continuada. No debemos crear un problema médico de algo que es un proceso evolutivo”, señala Pin.

De la misma manera, no se pueden pasar por alto los problemas que impiden a los niños dormir menos tiempo del necesario de forma sistemática.

El experto recuerda que “el insomnio crónico puede producir alteraciones en el desarrollo neurocognitivo y acabar derivando en problemas de síndrome metabólico”.