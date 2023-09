Extraño efecto: ojos cambian de color por tratamiento contra el COVID-19

Lo que originalmente eran unos ojos marrones se transformaron temporalmente en un tono azul índigo tras el tratamiento. Y, aunque se trata de un caso inusual, no es la primera vez que los médicos detectan este extraño fenómeno.

El caso del bebé tailandés, documentado en la revista Frontiers in Pediatrics, detalla que tras un diagnóstico positivo de COVID-19 y recibir Favipiravir, sus ojos marrones oscuros brillaron azules a la luz del sol apenas 18 horas después del inicio del tratamiento.

Según contó el doctor Vik Sharma, cirujano ocular en la clínica LondonOC del Reino Unido, a la revista Live Sciencie, la coloración no proviene del iris (normalmente responsable del color de los ojos), sino de la acumulación de sustancias fluorescentes en la córnea, derivadas de como el cuerpo procesa el Favipiravir.

Incertidumbre sobre la seguridad

Aunque el bebé no presentó problemas de visión posteriores, surgen dudas sobre los efectos a largo plazo de este cambio de coloración. Sharma enfatizó la urgencia de más investigaciones para esclarecer las causas exactas y las potenciales repercusiones en el futuro. A pesar de que la incidencia es baja, no está claro por qué afecta a ciertos individuos y no a otros.

Aunque el Favipiravir es actualmente el pilar del tratamiento antiviral oral para niños con COVID-19, su perfil de seguridad en niños que aún están en fase de desarrollo es incierto. Por lo tanto, la supervisión de la seguridad a largo plazo del Favipiravir utilizado en pacientes pediátricos es de suma importancia.

El acontecimiento adverso notificado, aunque poco frecuente, debe tomarse en serio y vigilarse estrechamente en casos futuros.