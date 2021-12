Joel Barrios, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, entrega recomendaciones para Navidad y Fin de Año:

“Queremos recomendarles a los padres que tengan especial cuidado con los niños en esta época, no debemos entregarles pólvora para que vayan a jugar. No creamos que hay pólvora inofensiva: la pólvora reacciona con mucha facilidad a fricciones, a chispas, y los niños quedan muy expuestos. No queremos tener a nuestros pequeños en las unidades de quemados”.

El comandante Barrios es enfático en afirmar que si tienes un evento y quieres usar pirotecnia, “hay empresas certificadas, con personal idóneo para manejar la pirotecnia. (...) Recomendamos que busques una empresa certificada, con personal profesional que pueda garantizar la seguridad de los operarios y de las personas que llegan al evento”.