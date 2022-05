Un estudio realizado en Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos), demostró que un gran porcentaje de pacientes elegiría morir antes que sufrir de demencia grave, por ejemplo, o de una parálisis física total. Los resultados fueron publicados en la revista académica Journal of the American Medical Association (Jama) y tuvieron como fundamento la opinión de 180 pacientes, de 60 años o más, enfermos de gravedad (con cáncer, insuficiencia cardíaca congestiva o enfermedad pulmonar obstructiva). Lea aquí: Víctor Escobar recibió la eutanasia que esperó por más de un año

En ocasiones la muerte puede presentarse como una compañera que extiende los brazos en un gesto aliviador. Muchos la preferirían antes que padecer alguna condición médica que implique no poder levantarse de la cama, estar confundido todo el tiempo o depender de un tubo para comer o respirar.

Los tratamientos estaban manteniendo a las personas vivas, pero la calidad de vida, el sufrimiento, los efectos secundarios hacían que el paciente dijera no, esto no era lo que yo quería. No había un diálogo entre lo que la medicina creyó que era lo adecuado y lo que en realidad necesitaban los pacientes”.

Stella Navarro, médica intensivista, magíster en Bioética.

De ahí que apenas en los últimos 20 o 30 años hayan empezado a escucharse movimientos liderados por pacientes en relación con el derecho a decidir cuándo, cómo y bajo qué circunstancias morir, porque en algunos casos el peor desenlace no es la muerte, sino un estado de sufrimiento. “Es muy interesante que este estudio explore la perspectiva de los pacientes. La gravedad de los desenlaces en salud suele ser establecida por los profesionales y los expertos, quienes le dan a la vida el valor más importante”, agrega Alicia Krikorian Daveloza, PhD en Psicología de la Salud, docente y miembro del Grupo de Investigación en Dolor y Cuidado Paliativo de la Universidad Pontificia Bolivariana. En oncología, ejemplifica, los avances estaban muy concentrados en la supervivencia, “pero empezó a ser evidente que el tiempo de supervivencia no era tan importante como la calidad de vida”. Salvar o alargar la vida La muerte no es lo contrario a la vida, hace parte de ella, aunque se encuentre justo al final. Concebirla así ha llevado a los profesionales de la salud a evitar afirmaciones como que son los encargados de “salvar vidas”, para ser más precisos dicen que son los encargados de “evitar muertes prematuras”. Navarro continúa: “La muerte es parte del ciclo, no es antagónica. Nuestro trabajo es evitar que las personas mueran cuando el cuerpo y la mente todavía son aptos para brindar bienestar”. Es en ese sentido que, sin duda, fallecer puede ser traumático para quienes se encuentran bien de salud. Ante quienes se presenta como una necesidad, como un deseo de alivio en un contexto de sufrimiento, sin embargo, hay una alternativa más: los cuidados paliativos, una rama de la medicina que no busca la cura de las enfermedades –muchas no la tienen– sino que los pacientes enfermos vivan bien.

La importancia de vivir bien El sufrimiento es entendido desde los cuidados paliativos como una experiencia que implica sentirse amenazado de forma integral, en todas las dimensiones (física, social, psicológica, etc), añadido a estados de dolor descontrolado, estrés, cambios emocionales y deseos de acelerar la muerte. Entre los niveles que existen para catalogar lo está el sufrimiento insoportable, concebido ahora por los expertos como uno de los peores desenlaces. Cuenta Krikorian, que de hecho este suele ser uno de los argumentos principales en las peticiones de eutanasia, no solo entre quienes tienen una patología mortal –que eventualmente los llevará a morir–, sino también entre quienes sufren una enfermedad crónica que genera dolor –que no tiene cura, pero tampoco impide seguir viviendo– o padecen una situación de dependencia como las abordadas por el estudio en cuestión. “Algunos pacientes dicen, doctora, si yo supiera que la enfermedad va a avanzar y voy a morir, yo estaría más tranquilo, pero esto es una situación crónica, no sé cuánto voy a vivir, cuánto voy a tener que aguantar este sufrimiento”. Lea también: Pacientes en cuidados paliativos y el deseo de morir Conocer lo que cada persona experimenta como sufrimiento permite prevenirlo, continúa Krikorian, lo ideal es no tener que llegar a un sufrimiento insoportable para finalmente solicitar la interrupción de la vida. Si la medicina regularmente evaluara, no solo la calidad de vida de los pacientes, sino también los niveles de sufrimiento para irlo aliviándolo conforme sucede –sin esperar a que sea severo–, sería mucho más fácil lograr los objetivos que tiene como ciencia: “Lograr el mayor bienestar posible, no solo mantener la vida. Que la persona pueda vivir tan activamente como sea posible hasta el momento en que llegue su momento de morir”, puntualiza Krikorian. La mira debe estar puesta entonces en que el momento de fallecer no esté atravesado por condiciones de sufrimiento. “Una persona que solicita a gritos que le quiten la vida, es una persona que está sufriendo mucho. No habría que llegar hasta ese punto. Hay que prevenir ese sufrimiento”.

