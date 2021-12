Las personas que han tenido ómicron no presentan la tríada clásica en sus síntomas”.

Tim Spector, director del estudio Zoe Covid.

Los síntomas de esta nueva variante no son iguales a los que se presentan habitualmente, la diferencia principal ya no se presenta pérdida de olfato, además, Tim Spector, director del estudio Zoe Covid y epidemiólogo del King’s College de Londres afirmó que ómicron se presenta como un resfriado común y que es vital hacer prueba PCR para descartar la presencia del virus en el organismo, ya que no hay manera de diferenciar ómicron de un resfriado.

Además, hay ausencia de tos, fiebre, pérdida de olfato y gusto, que son los síntomas principales de las primeras variantes de coronavirus. (Le puede interesar: OMS confirma que vacunados y curados de covid pueden infectarse por ómicron)

Las personas que han sido contagiadas de esta variante experimentaron:

1. Dolor de garganta

2. Fatiga

3. Dolores de cabeza y musculares

4. Secreción nasal

5. Estornudos

De acuerdo con datos de la OMS “las personas que han sido vacunadas contra la covid-19 o aquellas que se infectaron en el pasado pueden contraer la variante ómicron”, es por esto que se deben seguir los protocolos de bioseguridad, mantener el autocuidado y completar el esquema de vaunación, ya que esto lo podría proteger de una posible infección de esta nueva variante que, aunque expertos afirman que no es letal, tiene un alto grado de propagación.