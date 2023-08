Estos son los cuidados que debe tener para que una herida no se infecte

Las heridas, sean grandes o pequeñas, pueden tener consecuencias más graves de lo que pensamos si no se les brinda el cuidado adecuado. La piel, como primera línea de defensa del cuerpo, cuando es vulnerada, permite el ingreso de microorganismos patógenos.

¿Por qué se infectan las heridas?

Alberto Mendoza, especialista en Dermatología, nos explica: “Nuestra piel está constantemente expuesta a una variedad de microorganismos. Una herida, al romper la barrera cutánea, proporciona un acceso directo al torrente sanguíneo”.

Las bacterias, en condiciones adecuadas, pueden multiplicarse rápidamente, provocando una infección que no solo retrasa la curación, sino que puede derivar en complicaciones más serias. Una herida infectada puede presentar síntomas como enrojecimiento, calor en la zona, dolor, pus o incluso fiebre en el individuo. "Pero no se detiene ahí", advierte Mendoza. "Si no se trata, la infección puede propagarse, llegando a ser potencialmente mortal".