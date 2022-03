“Todas ellas son necesarias, sin ellas podríamos tener problemas de salud, algunos serios y otros no tanto; pero tampoco tenemos que andar con 14 frascos de productos químicos, porque simplemente con la ingestión de una manzana tenemos la mayor parte de la dosis diaria recomendada de vitaminas”, argumenta Herradón.

Una dieta equilibrada, la mejor fuente de vitaminas

Para el químico “existe un mercado de suplementos dietéticos y, entre éstos, los de las vitaminas son los más populares, pero con una dieta equilibrada no hace falta tomar vitaminas envasadas. Solo en aquellos casos en que haya algún problema de absorción o una enfermedad que tenga que ver con el déficit de vitaminas, y siempre bajo prescripción médica”.

Todas las vitaminas se encuentran en los productos que consumimos habitualmente, en especial en frutas y vegetales, por lo que hay que tener cuidado con las sobredosis.

La vitamina B, sin embargo, se encuentra en el pescado, pollo, carne de res, huevos y productos lácteos, "lo que crea un problema a los veganos, que en este caso pueden suplir esta falta con un suplemento dietético", aclara el científico.

“En cuanto a la popularidad de determinadas vitaminas ha habido épocas en las que se han producido consumos excesivos de vitaminas C. Se creía que la ingesta de esta vitamina podía prevenir los catarros, tomándola antes del invierno, pero no hay ninguna prueba científica de que una sobredosis de vitamina C prevenga estos episodios”, continúa Herradón.