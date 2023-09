Estimula la mente de los niños: recomendaciones y actividades esenciales

Si has notado alguna vez esa chispa en los ojos de un niño cuando descubre algo por primera vez, ese es el nacimiento de la creatividad. Existen muchas formas específicas de magnificar esa chispa, por lo que lo mejor es no dejarlas perder. Descubre actividades para niños que no sólo estimularán su imaginación, sino que también fomentarán prácticas sanas para su desarrollo. Lea aquí: La salud mental afecta la salud sexual: recomendaciones para evitar crisis.