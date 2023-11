Estereotipos de género en internet: cinco claves para evitarlos

Cuando se comparte contenido. Contribuir a la creación de un entorno online más inclusivo al interactuar con contenido que desafíe estereotipos y promueva la igualdad de género. Compartir y consumir información que celebre la diversidad y desafíe percepciones limitadas.

Cuando se encuentra contenido que promueve estereotipos de género es recomendable ofrecer retroalimentación constructiva a las plataformas. Un ejemplo de esto se puede ver en el ámbito de la traducción, donde muchas veces las traducciones principales de palabras como “engineer” se dan en su forma masculina “ingeniero” y “dancer” en su forma femenina “bailarina”. Sin embargo, traductores como el de Google ya están adoptando enfoques más inclusivos. Por ejemplo, al traducir “English teacher” al español, se ofrecen resultados tanto en masculino como en femenino – profesor/profesora de inglés - , lo que refleja un avance hacia una comunicación más igualitaria y una escucha a los usuarios que llevaban quejándose mucho tiempo del sesgo en este tipo de herramientas.

Cuando se interactúa con gente de otros países. Al comunicarnos con personas de diferentes países, una de las grandes ventajas de Internet es la conexión instantánea que nos ofrece con cualquier individuo, en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, es esencial tener en cuenta las particularidades lingüísticas y culturales de la audiencia a la que te diriges. Lo que puede considerarse inclusivo en un contexto, puede no serlo en otro. Un ejemplo claro es el uso de pronombres neutros, que pueden no existir o no ser plenamente aceptados en algunos idiomas y culturas. Por ejemplo, en España, algunas personas utilizan el pronombre “elle” para referirse a individuos de género no binario. Sin embargo, en otros países de habla hispana, como en nuestro país o en México, es posible que este pronombre no sea tan reconocido.

Al implementar estas claves, se puede contribuir a crear un entorno en línea más igualitario y respetuoso, donde todas las personas se sientan representadas y valoradas, independientemente de su género.