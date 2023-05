Estas son las señales que indican que necesitas gafas nuevas

¿Usas lentes?, ¿Qué tanto cuidas tu visión?, ¿Hace cuánto no vas al optómetra?, son algunas de la preguntas que hace a sus pacientes el doctor Mark T. Dunbar, director de servicios de optometría del Instituto del Ojo Bascom Palmer de la Universidad de Miami y que es reconocida como una de las mejores clínicas oftalmológicas de Estados Unidos. Lea: Así es vivir con miopía en Cartagena

El doctor Dunbar aconseja que la revisión de la vista sea anual y que es importante acudir a esta evaluación si gozamos de buena salud visual. “Las personas que hemos tenido buena visión toda la vida, la damos por sentada. No es inusual ver personas que con 40 o 50 años nunca se han sometido a un examen visual”, dijo el experto en diálogo con BBC Mundo.

El especialista asegura que no basta con usar gafas para corregir un problema visual. “Si no actualizas tu graduación, básicamente no ves bien”, dice en referencia a los pacientes. Lea: Cuatro consejos para que sus ojos no sufran frente al computador