Estas fueron las enfermedades de famosos que se conocieron en 2022

Anne Hathaway: ataques de ansiedad Aunque no sufrió estos episodios recientemente, apenas en el 2022 decidió hablar sobre ello en público. Esto fue lo que contó: "Soy una persona de naturaleza extrovertida y amigable, pero en privado no siento que sea mi entorno natural. Recuerdo que en muchos momentos del pasado sufría de ataques de ansiedad al descubrir que estaba siendo fotografiada en la calle en instantes de mi vida normal".

Celine Dion: trastorno neurológico

La reconocida cantante canadiense, Celine Dion, es recordada por varios de sus grandes éxitos como “My Heart Will Go On” y “The Power Of Love. Sin embargo, hace poco reveló a sus millones de fanáticos que padece una enfermedad neurológica que afecta, en gran medida, su movilidad y por ello se vio en la necesidad de cancelar su gira, que estaba programada para el 2023.

"He estado lidiando con problemas de salud por mucho tiempo. Ha sido difícil para mí enfrentarme a estos retos. Recientemente fui diagnosticada con esta rara enfermedad neurológica que sufre una persona en un millón", explicó Dion en un video para su canal de Youtube.

Se trata del síndrome del hombro rígido, un trastorno neurológico que “implica rigidez y dolor en la articulación del hombro. Los signos y síntomas comienzan generalmente en forma lenta y, luego, empeoran”, explican expertos de la Clínica Mayo.