¡Están sanos! 17 niños “se gradúan” como pacientes libres de VIH

Leonor Arroyo, gestora de referencia de VIH de Coosalud Bolívar.

Durante el evento, Ana María Gaviria(*), una de las asistentes, hizo énfasis en la importancia de estos espacios para su bienestar emocional.

“Al principio (tras el diagnóstico), me sentí triste y sola, como excluida, pero con el acompañamiento de la sicóloga, a quien hoy considero mi amiga, he aprendido a ser fuerte, a convertir lo malo en bueno y lo bueno en superbueno. Ahora soy una mujer más alegre, sin importar lo que pase, y soy fuerte, principalmente, por mis hijos, por mi madre y por mí misma. No me considero enferma, me considero valiente”, confesó.