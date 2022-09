Esta es la malformación que padece del hijo de Laura Tobón

Desde la llegada de su hijo Lucca, Laura se ha encargado de mostrar los detalles de su día a día junto a su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez. Algo de lo que no queda duda es que la modelo se ha dedicado mucho más a su hijo y se ha alejado un poco de las pantallas.

Laura Tobón es una de las modelos y presentadoras más queridas por los colombianos, gracias a su gran dedicación en su trabajo y la comunidad que ha creado en las redes sociales, donde comparte aspectos de su vida que no vemos en la televisión. Le puede interesar: Laura Tobón reveló qué es lo que realmente pasa con la lengua de su bebé

Las redes sociales de Laura han permanecido activas desde antes de que se convirtiera en madre. Sin embargo, desde el nacimiento de Lucca, la también influencer se ha enfocado en mostrarse real, por lo que también muestra esos momentos no tan buenos con sus seguidores, en especial con los temas que afectan la salud de su pequeño.

Hace pocos, Laura reveló que su hijo Lucca estaba sufriendo de crup, “una inflamación de las cuerdas vocales (laringe) y la tráquea. Causa dificultad para respirar, tos seca similar a la de los perros y voz ronca. La causa suele ser un virus, a menudo parainfluenza. Otras causas incluyen alergias y reflujo”, según Medline Plus, el servicio de información en línea de la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. Lea aquí: ¿Qué es el crup, la enfermedad del hijo de Laura Tobón?

Esta vez, la presentadora de 32 años compartió en su cuenta de Instagram que Lucca tiene un nuevo padecimiento.

Se trata de una malformación vascular en una de sus manitos y que, según cuenta, ha ido cambiando de tamaño y esto le ha preocupado.

“No les había contado esto, pero Lucca nació con esta manchita roja en su dedito. Algo que desde que nació me ha preocupado. Le pregunté al pediatra, a una dermatóloga y a un neurólogo y todos me dijeron lo mismo, es una malformación vascular que no tiene peligros ni riesgos, pero uno como mamá siempre se va a preocupar. La manchita ha ido creciendo”.