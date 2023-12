¡Es una noticia falsa! El chicharrón no es más saludable que las verduras

El pasado 29 de noviembre publicamos un artículo titulado: “El chicharrón de cerdo es más saludable que la zanahoria y la espinaca: estudio”. En este se afirmaba: “Aunque pueda sonar contradictorio, un estudio reciente reveló que el chicharrón de cerdo supera a la coliflor, la espinaca y las zanahorias en términos de beneficios para la salud”, debido a que así lo habría revelado un estudio publicado en la revista Plos One. Lea: El chicharrón de cerdo es más saludable que la zanahoria y la espinaca: estudio

No obstante, el periodista Néstor Morales, presentador de noticias de Blu Radio, retomó la discusión: “Hay un estudio que viene de California, de la comunidad de bibliotecas científicas, que recomienda comer chicharrón para la salud” y se conoció la verdad.

El problema, resalta El País de España, es que el estudio en el que se basaron todas esas publicaciones no lo publicó la revista Plos One, ni ninguna otra, porque no existe. Es una noticia falsa que creció a tal punto que llegó, por ejemplo, a la sección de Salud y Ciencia del periódico español La Razón, que escribió: “Sorpresa científica: un estudio sugiere que los torreznos (chicharrones) podrían ser mejores que algunas verduras”. Lea: ¿Colesterol alto? Cinco consejos para tratar esta afección

Aunque se desconoce el origen de la noticia, Juan Camilo Mesa, dietista, nutricionista y microbiólogo colombiano, explica en entrevista con El País que la primera referencia a este supuesto estudio está en un post de Facebook que se hizo viral. Después se publicó en el medio TN de Argentina y ahí comenzó su recorrido por las redacciones del mundo.