¿Es normal tener el clítoris grande?: clitoromegalia y clitoroplastia

“Cuando empecé a tener relaciones sexuales, a los 18 años, noté que mi clítoris se hinchaba fuera de lo común. Y eso era algo que me molestaba mucho”, relató Marta*, de 22 años.

“Diariamente, (el clítoris) no me molestaba, lo sentía normal, pero durante las relaciones sexuales, lo miraba y pensaba que no era normal. Por eso quería reducirlo”, comentó la joven.

Que la operaran tomó tiempo, pues en el Complejo Hospitalario de la Universidad Federal de Ceará, en Brasil, no había un especialista apto para realizar el procedimiento.