“Es como si nuestros miedos se hubieran hecho realidad”

He intentado por más de dos décadas ignorar mis impulsos de limpieza obsesiva cada vez que toco una baranda, entro a un ascensor o utilizo un baño, y ahora todo el día me llegan mensajes por WhatsApp, por Twitter, en el trabajo, por todos lados que es urgente que me lave y me desinfecte. Siento que mis temores se volvieron realidad y lo que antes entendí que eran focos de contagio imaginarios ahora son reales”.

Esa consulta de una persona con Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) puede darnos una idea de cómo ha impactado la pandemia del COVID-19 a estos pacientes.

Diana Gómez, psicóloga clínica, explica que “las personas con comportamientos obsesivo compulsivos tienen pensamientos intrusos, indeseados (obsesiones) ante los cuales sienten la necesidad de reaccionar (compulsiones)”.

“El (trastorno) que se conoce más, quizá porque los han representado más en películas (banalmente) o lo emplean comúnmente para explicar el TOC, es el relacionado con la limpieza, el contagio, los gérmenes, la higiene, y no es difícil imaginar el grado de angustia, estrés y/o ansiedad que en el contexto actual pueden experimentar este tipo de pacientes. Son personas que llevan probablemente muchos años aprendiendo a lidiar con su trastorno y los cuidados actuales, ejemplo, lavado de manos, no salir de casa, distancia social, etc., pueden exacerbar la sintomatología que ya tienen y reactivar síntomas o problemas que se pensaban superados”, apunta Diana Gómez.

La psicóloga nos entrega claves para entender la magnitud del problema, pero también para que los mismos pacientes y quienes los rodean afronten de mejor manera la crisis:

El problema:

-Todo se vuelve un ciclo, el acceso constante a información por todos lados (redes sociales, medios de comunicación, amigos, familia...) potencia el pensamiento intrusivo.

-En este tipo de TOC específicamente refuerza la sensación de suciedad y percepción de peligro de contagio.

-En el contexto actual de la pandemia, los estímulos precipitantes o situaciones que normalmente detonan el ritual de lavado de manos e higiene se multiplican, lo cual afecta la calidad de vida del paciente.

-Se une el temor propio al COVID-19 con los temores del trastorno, se retroalimentan y potencian.