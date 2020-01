En Costa Rica mostrarán los últimos avances en cáncer de mama

Costa Rica acogerá entre los próximos 30 de enero y 1 de febrero el simposio The Best of San Antonio Breast Cancer con el objetivo de brindar información sobre los últimos avances entorno al cáncer de mama en la región, informaron los organizadores.

La Asociación Costarricense de Oncólogos Médicos (ACOMED) indicó que cientos de expertos nacionales e internacionales participarán en el evento para explicar los mejores procedimientos para este padecimiento en la región.

“La conferencia presentará un resumen de los avances más significativos en el diagnóstico, tratamiento médico, quirúrgico y radioterápico en el cáncer de mama. Contaremos con líderes que compartirán las últimas investigaciones, tendremos la oportunidad de analizarlas y debatirlas a profundidad para mejorar la atención a los pacientes”, afirmó el presidente de ACOMED, Carlos Zúñiga.

En Costa Rica, el 87 % de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama tienen la posibilidad de sobrevivir, siendo uno de los países con sobrevida más alta del mundo, según un estudio de la Asociación Americana de Cáncer.

Las autoridades indicaron que esto responde al abordaje integral del personal encargado de atender la enfermedad, donde médicos generales abordan el cáncer y conocen sobre lineamientos de detección temprana, priorizando casos urgentes.

Además, de campañas informativas sobre detección temprana, disponibilidad de equipos y clínicas de mama en áreas de salud.

“También discutiremos tratamientos para el paciente con enfermedad avanzada que han modificado la evolución natural de la enfermedad, favoreciendo la sobrevida de la paciente en este estado de la enfermedad, es decir que aún con enfermedad metástasica contamos con terapias”, destacó Zúñiga.

Entre los expositores se encuentran las estadounidenses Hope Rugo, profesora de medicina y directora de oncología mamaria y ensayos clínicos en la Universidad de California, San Francisco, así como Andrea Barrio, asociada que asiste al Departamento de Cirugía del Centro de Cáncer de Mama Sloan Kettering.

El simposio, que se realiza anualmente en San Antonio, Texas, es traído a Costa Rica para proporcionar información actualizada sobre biología experimental, etiología, prevención, diagnóstico y terapia del cáncer de seno, y está diseñado para una audiencia nacional e internacional de médicos, investigadores, así como académicos.