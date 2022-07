Embarazo ectópico: factores de riesgo y síntomas

Expertos de la Clínica Mayo explican que un embarazo comienza con un óvulo fecundado que, en condiciones normales, se adhiere al revestimiento del útero. Sin embargo, esto no sucede todas las veces, pues en ocasiones el óvulo se fecunda fuera del útero y a ello se denomina “embarazo ectópico”.

Los embarazos ectópicos son más frecuentes de lo que la gente cree y “representan del 1 al 5% de todos los embarazos”, según Orlando Bustillo Júnior, ginecólogo y docente de Ginecología y obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena. Lea aquí: Anticoncepción posterior a un evento obstétrico

La razón por la que estos embarazos no evolucionan satisfactoriamente es porque “el óvulo fecundado no puede sobrevivir fuera del útero y el aumento de tejido puede provocar sangrado, lo que pone en riesgo la vida de la mujer si no se trata a tiempo”, explican expertos de la Clínica Mayo.