El Vaticano confirma “algunos casos” de coronavirus pero niega alarma

El papa Francisco no ha participado en la sesión de esta mañana, aunque su presencia estaba anunciada, debido a "compromisos imprevistos", explicó el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni. "Nada de COVID", puntualizó.

Grech no especificó el número de enfermos con COVID-19 y se limitó a decir que “algunos de los participantes no están esta mañana en el aula (...) porque han resultado positivos y no estarán en los trabajos de los próximos días por precaución”.

"Esperamos que se recuperen lo antes posible. Una vez escuchado el parecer médico, podemos confirmar que no hay alarma, pero sí que podemos tomar unas justas precauciones como lavarnos las manos a menudo o que lleven mascarillas los más ancianos o con salud frágil", dijo el purpurado.