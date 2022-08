El teletrabajo, un aliado de la lactancia materna exclusiva

De hecho, el estudio señala que la vuelta al trabajo afectó más a quienes se reincorporaron antes de los 6 meses, a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de realizar lactancia materna exclusiva durante ese periodo.

En este contexto, el 58% de las madres encuestadas que volvieron al trabajo entre los 3 y los 4 meses encontraron dificultades, frente al 31% de madres que volvieron más allá de los seis meses. Le puede interesar: Lactancia materna evita la obesidad en la adultez, según expertos

Permisos de nacimiento inferiores a la recomendación

Los datos del informe refuerzan la idea de que los permisos por nacimiento de al menos seis meses, medidas de flexibilidad laboral como el teletrabajo y la inclusión de espacios de lactancia en las empresas son clave para facilitar la lactancia.

Según el estudio “Barriers to Breastfeeding. A Global Survey on Why Women Start and Stop Breastfeeding”, publicado en ‘Midwifery’, el 94% de las madres tienen la intención inicial de amamantar.

No obstante, los permisos por nacimiento no acompañan en la mayoría de países. Según la encuesta, el 97% de las encuestadas asegura que disponer de un permiso por nacimiento más largo beneficiaría a la lactancia materna.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sitúa en 14 semanas remuneradas al 100% el tiempo mínimo deseable para el permiso de maternidad.